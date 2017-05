Sénégal: Du désordre à l'anarchie !

James Freeman Clarke (1810-1888) n'avait-il pas dit que «la différence entre l'homme politique et l'homme d'Etat est la suivante : le premier pense à la prochaine élection, le second à la prochaine génération».

Notre République avait fini d'être chahutée, ridiculisée par des flagorneurs et autres thuriféraires du Chef de l'Etat plutôt préoccupé par un second, voire un deuxième mandat.

Mais, démontrent surtout, si besoin était, de l'absence d'autorité depuis l'avènement de Macky Sall à la magistrature suprême. Ses proches et amis d'hier, peinent encore à comprendre ou à faire un distinguo entre l'ami, le parent et le président de la Res-Publica.

La rebuffade et la reculade d'Aliou Sall en l'espace de 24 heures, ne constituent qu'une petite peccadille de la théâtralisation à laquelle, les tenants du pouvoir ont habitué les Sénégalais, complètement abasourdis du spectacle que les concepteurs d'une «gouvernance sobre et vertueuse»et de la «patrie avant le parti» offrent à notre pays, à l'Afrique et au monde entier

«Deux dangers ne cessent de menacer le monde ; l'ordre et le désordre», Paul Valéry. Attaques et contre-attaques ! Calomnies, injures, invectives. La liste des insanités qu'étalent, depuis quelques années, des membres de l'Alliance pour la République (Apr, parti du Chef de l'Etat, Macky Sall) est loin d'être exhaustive.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.