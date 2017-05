Sénégal: Astou Ndiaye ancienne pivot - «L'équipe nationale ne doit plus réster une equipe d'échèances africaines»

C'est mon avis. C'est cependant au coach et au staff technique de décider et de faire des choix», affirme la première sénégalaise à intégrer la Wnba, la ligue féminine du basketball nord américain.

L'équipe nationale ne doit plus rester une équipe d'échéances africaines», a-t-elle indiqué. Jetant un regard sur la sélection qui a représenté le Sénégal au tournoi olympique de basket Rio 2016, l'ancienne pensionnaire de l'Asfo des années 80 et 90 est d'avis qu'il faut de la relève au sein de la sélection.

Le Sénégal doit viser plus haut notamment sur le plan mondial. Il faut certes faire une bonne Coupe d'Afrique, mais il ne faut s'arrêter là. Il faudra un suivi et mettre plus de moyens.

Astou Ndiaye pense que l'ambition du Sénégal ne doit être plus se limiter à remporter une Coupe d'Afrique des nations.L'ancien pivot des «Lionnes» du basketball estime que le Sénégal doit viser plus haut.

