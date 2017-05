Angola: Le pays débute sa marche vers la qualification au Mondial

Luanda — L'équipe nationale sénior masculine de basket-ball commence la qualification pour le prochain Mondial de cette discipline sportive, le 24 novembre, à domicile, contre le Maroc, indique le Web site de la FIBA.

L'Angola fait partie du groupe C de qualification de la zone Afrique, et disputera le 2ème et le 3ème match, hors du pays, respectivement, contre l'Egypte et la République Démocratique du Congo, le 25 et 26 novembre, indique le calendrier de la FIBA.

Seize équipes africaines participant à l'Afrobasket2017, disputeront, de novembre 2016 à Février 2019, les cinq places vacantes que le continent a, pour la première fois, le droit à la Coupe du Monde de Basket-ball, qui se déroulera en Chine, du 31 août au 15 septembre 2019.

Au cours des deux dernières éditions, l'Afrique était représentée par trois pays à la Coupe du Monde.

Toutefois, le tirage au sort s'est fait le dimanche 7 mai, dans la ville chinoise de Guangzhou, et a placé le Mozambique dans le groupe D, aux côtés du Sénégal et de la Côte d 'Ivoire.

Le quatrième intégrant de ce groupe sera défini en fonction du retrait de la République du Congo, qui initialement abriterait l'Afrobasket2017.

Pour sa part, le Nigeria, champion d'Afrique en titre, a un calendrier plus souple en Groupe B, intégré par l'Ouganda, le Rwanda et le Mali, alors que le Groupe A comprend la Tunisie, le Cameroun, la Guinée Conakry et l'Afrique du Sud.

La prochaine Coupe du Monde aura 32 équipes, soit plus huit sélections que l'édition antérieure, réalisée en 2014 en Espagne. Les Etats-Unis sont les détenteurs du titre.