Angola: La Commission Nationale Electorale déplore l'attitude de l'opposition

"Sur cette base, la commission a réalisé ses travaux avec tous les membres de la plénière présents et les décisions ont toujours été prises à l'unanimité, y compris les cahiers de charge et le rapport final », a-t-il dit.

Il a expliqué que le processus avait été faite dans les commissions désignées par la plénière de la CNE, et plus tard en forme de décret signé par le président de l'organe, André da Silva Neto, ce qui a suivi sa publication dans le journal officiel.

A l'occasion, Júlia Ferreira a réaffirmé l'engagement de la CNE dans les dialogues avec les formations politiques, ajoutant que les éclaircissements se réfèrent sur des questions de nature technique, juridique et légale qui ont été à la base du concours et de la décision de la sélection des entreprises sélections.

La même position a été soutenue par le président de la CNE, André da Silva Neto, à l'ouverture de la réunion convoquée après une conférence au cours de laquelle l'UNITA, le FNLA, le PRS et la Coalition CASA-CE ont mis en cause les critères de sélection de SINFIC et INDRA.

Luanda — La porte-parole de la Commission Nationale Electorale (CNE), Júlia Ferreira, a déploré mardi, à Luanda, l'exposition faite à la presse par l'UNITA, le FNLA, le PRS et la Coalition CASA-CE sur le contrat signé avec les entreprises SINFIC et INDRA.

