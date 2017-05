Angola: La CNE enregistre les suggestions des partis politiques sur les élections

André da Silva Neto a dit avoir pris note des suggestions et recommandations faites par les interlocuteurs, la CNE va travailler conformément aux normes établies par la loi, "pour que le 23 août 2017, nous ayons des élections pacifiques, transparentes et qu'elles se déroulent dans un climat de fête".

"C'est le propos profond des objectifs de la CNE de conduire ce processus dans l'intégrité, la transparence et la bonne foi », a-t-il dit soulignant que le dialogue et l'interaction avec les principaux acteurs politiques doit être une pratique permanente.

Luanda — Le président de la Commission Nationale Electorale (CNE), André da Silva Neto, a salué mardi, à Luanda, les suggestions et recommandations faites par les représentants des partis politiques sur les des tâches concernant la préparation et la tenue des élections générales, le 23 août 2017.

