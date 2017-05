Ile Maurice: Chagos - Une rencontre prévue au Vatican pour les refugiés

Ils seront huit à faire partie du voyage incluant Olivier Bancoult et deux accompagnateurs, soit le Père Gérard Mongelard et le Révérend Mario Li Hing. L'évêché souhaite aussi que la délégation assiste à l'audience générale du pape François le mercredi 17 mai et espère qu'il mentionnera le problème des Chagos.

«Ce rendez-vous avec Monseigneur Gallagher le 17 a pour but de plaider pour que le Vatican soutienne la revendication de l'état mauricien à l'Organisation des Nations Unies au mois de Juin. Et de référer le cas des Chagos a la Cours International de Justice», a indiqué Jean Maurice Labour.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.