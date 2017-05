Madagascar: Les baobabs citernes, la réponse du peuple Mahafaly à la sécheresse

Malgré cette alliance incroyable entre l'homme et l'arbre, il est grand temps de trouver de vraies solutions, car les deux grosses pluies par an dans la région ne suffiront bientôt plus à assurer les besoins vitaux de la population.

Une ressource non monnayable. Les villageois ont interdit la vente de cette eau. Chaque famille possède au moins un baobab et en cas de manque, la communauté lui vient en aide. Une fois remplies d'eau, les cavités peuvent contenir près de 9 m3 de la précieuse ressource. De quoi assurer les besoins en eau d'une famille pendant trois mois, ce qui reste toutefois insuffisant.

Aux environs d'Ampotaka, à 7 h de route au nord-est de Tuléar, ils sont plus de 120 Adansonia Za, les baobabs de Madagascar, fièrement dressés sur le plateau Mahafaly, à avoir leur tronc creusé par la main de l'homme. Le but ? En faire des baobabs citernes. Cette pratique, qui repose sur un savoir-faire transmis de génération en génération, daterait des années 1920, selon la chercheuse Minah Randriamialisoa.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.