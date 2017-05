Congo-Kinshasa: Le rapatriement de Tshisekedi au cœur des tensions entre Kinshasa et l'UDPS

« Nous sommes dictés par une volonté manifeste de la part du pouvoir de ne plus voir le corps du président Etienne Tshisekedi être rapatrié et être inhumé dans des conditions normales, a-t-il affirmé au micro de RFI.

L'UDPS dément toute implication dans cette attaque et dénonce un coup monté des autorités pour bloquer le retour de la dépouille mortelle, tout comme le fait que son parti soit fermé depuis et occupé par la police.

Une fois de plus, le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi à Kinshasa a été reporté. L'opposant historique de République démocratique du Congo est mort à Bruxelles le 1er février dernier. Depuis, la question de son inhumation en RDC n'est toujours pas réglée faute d'accord entre sa famille, son parti et les autorités. L'UDPS renonce donc au rapatriement annoncé pour ce vendredi 12 mai.

