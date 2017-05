Libye: Le ministre des Affaires étrangères demande au maréchal Haftar d'accepter une autorité civile

Depuis lors, son autorité est contestée par le maréchal, l'homme fort de l'est du pays où il est appuyé par un Parlement élu et un gouvernement parallèle basés dans cette partie de la Libye.

L'accord interlibyen sus évoqué ne prévoyait aucun rôle pour le maréchal Haftar qui est accusé par le gouvernement d'union nationale de vouloir prendre le pouvoir et instaurer une nouvelle dictature. Quant à ce gouvernement soutenu par la communauté internationale et mis en place aux termes de cet accord négocié sous l'égide de l'ONU, il est installé à Tripoli en mars 2016.

« Monsieur Haftar doit d'abord accepter de travailler sous une autorité civile et donner officiellement son approbation à l'accord politique » interlibyen signé en 2015 et dont est issu le gouvernement d'union nationale, a déclaré le chef de la diplomatie libyenne depuis Alger.

Quelques jours après la rencontre à Abou Dhabi entre le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj et le maréchal Khalifa Haftar, le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed al-Taher Siala, a dit que ce rival du pouvoir qui dirige les forces armées des autorités installées dans l'est du pays doit accepter une autorité civile pour espérer jouer un rôle en Libye

