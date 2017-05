Rappelons que Génération Z a pris une part active à la campagne du référendum constitutionnel et de l'élection présidentielle où son dirigeant a soutenu le candidat Denis Sassou N'Guesso. Antoine Bienaimé Obam'Ondon est auteur de deux essais : « Le Jardin de Denis à parachever : Mon projet hardi » et « Jeunesse congolaise : de l'ombre à la lumière, le cri d'un jeune engagé ».

Antoine Bienaimé Obam'Ondon qui a annoncé sa candidature dans la 2e circonscription de Gamboma, dans le département des Plateaux, a entamé cette campagne de sensibilisation dans les villages Ossio et Bouanga. Il a appelé par la même occasion les autorités locales et les chefs de village à faire observer la loi électorale de 2011 en son article 6.

