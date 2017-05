Congo-Brazzaville: Division 1/Play-Off - Pas de match Renaissance du Congo - DCMP suite aux drapelets volés

Aussi rocambolesque que cela puisse paraître, la rencontre de la 7e journée du Play-Off de la 22e édition du championnat national de football prévue pour le lundi 8 mai 2017 au stade des Martyrs de Kinshasa, entre le FC Renaissance du Congo et le Daring Club Motema Pembe (DCMP) ne s'est pas jouée à cause de trois drapelets du coin volés juste avant que les deux équipes n'accèdent sur l'aire de jeu.

Avant cette rencontre, la tension était à son comble dans les rangs de supporters des deux équipes, venus nombreux au stade des Martyrs de Kinshasa pour suivre ce choc fratricide.

En effet, le FC Renaissance du Congo a vu le jour en 2014, suite à une dissidence au sein du DCMP. Et chaque fois que les deux équipes se rencontrent depuis que le club orange a intégré l'élite du football national, il y a forcément de l'étincelle en l'air.

Et le lundi dernier, tous les ingrédients étaient réunis pour une partie âprement disputée. Le coach Otis Ngoma du DCMP a préparé un groupe compact, évidemment avec les absences du milieu de terrain ivoirien Tamla alias Zito blessé et Kazadi Kasengu suspendu pour accumulation de deux cartons jaunes.

Le coach ivoirien François Guehi Mougheyi a pour sa part disposé de l'ensemble de son effectif pour cette partie avec le capitaine Djuma Shabani, le milieu de terrain brésilien Wanderley, l'attaquant Roddy Manga Sissoko et les autres.

Mais alors que les deux équipes pénétraient sur l'aire de jeu pour le coup d'envoi que devrait donner l'arbitre Angova, le commissaire au match Emery Lukeula s'est rendu compte que deux drapelets de coin n'étaient pas à leurs places. Et selon une disposition des dix-sept lois de jeu de la Fifa, on ne pouvait pas démarrer le match sans ces trois drapelets.

Et pendant plus de 45 minutes réglementaires, l'organisateur du match a été incapable de trouver deux autres drapelets de substitution afin que la partie se joue. Les officiels et même les capitaines des deux équipes ont signé des papiers (rapport et procès-verbal) pour constater la non-organisation de cette rencontre.

A propos de la personne ayant subtilisé, l'on parlerait d'un supporter de Renaissance du Congo qui aurait quitté les gradins, jusqu'à pénétrer dans la zone neutre, au nez et à la barbe des policiers et d'autres agents de l'ordre commis pour la sécurité au stade, et arracher les deux drapelets avant de disparaitre.

Une autre version ferait état du joueur Kazadi Kasengu du DCMP, pourtant suspendu, qui se serait infiltré jusqu'à la zone neutre pour extraire les trois drapelets.

Scénario grotesque d'une pièce de théâtre ? La question restée posée aussi en ce qui concerne les milliers des spectateurs qui ont payé leurs billets pour accéder dans les installations du stade des Martyrs. Fera-t-on rejouer ce match avec l'accès gratuit ou les spectateurs reprendront le chemin du guichet pour payer deux fois le billet pour un seul match ?

L'on est tenté de croire que ce match, classé à risque, aurait été délibérément évité. Interrogé plus tard, le président Jeef Kapondo de la Ligue nationale de football (Linafoot) a indiqué que le comité de gestion examinait les rapports des uns et des autres déposés suite à cette inédite situation ayant empêché l'organisation du match, et pourra se prononcer dans un bref délai. Et jusque le mercredi dans la matinée, la Linafoot n'avait pas pris sa décision.

Notons que la Ligue nationale de football a programmé quelques rencontres. Ce mercredi 10 mai, Muungano devrait offrir son hospitalité à Mazembe. Le 19 mai, V.Club jouera contre Don Bosco, et le 23 mai, Muungano sera opposé à Bukavu Dawa dans un duel local au stade de la Concorde de Bukavu au Sud-Kivu et à Lubumbashi, Don Bosco s'expliquera avec le DCMP.