Togo: « L'élection de Macron, une élection par défaut », selon Kohan Binafame

« A peine, Emmanuel Macron est élu président, à 39 ans, à l'issue d'une élection inéquitable, à n'encourager dans aucun autre pays, que j'entends des gens vouloir donner des leçons à la jeunesse africaine accusée de ne pas oser. C'est ridicule d'entendre de tels propos qui font croire à tort que "l'émotion est nègre". Au Togo, des gens n'ont-ils pas commencé la politique quand ils étaient plus jeunes que Macron ? N'y a-t-il pas des gens qui, en 1990 lorsqu'ils s'engageaient en politique pour lutter contre la dictature de feu président Eyadema, avaient moins de 39 ans ? Qui peut me dire qu'en 1990, Jean Pierre Fabre, Me Apévon et d'autres n'avaient pas sensiblement le même âge que Macron aujourd'hui ? Jerry TAAMA n'est-il pas un jeune ? N'a-t-il jamais osé ? Evitons de nous comporter en Afrique comme des amnésiques, parce que un jeune est élu président en France. Je parie que Macron ne serait jamais président s'il était togolais, en tout cas dans des circonstances où s'opposer au régime en place revient à porter sa croit. Qu'on cesse de nous présenter la faillite de l'élite politique française qui a rendu possible l'élection par défaut de Macron comme quelque chose de modèle à enseigner aux Africains ».

