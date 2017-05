Afrique: La croissance chute en Afrique subsaharienne

Selon le rapport, les retards observés dans l'exécution des ajustements indispensables entraînent une augmentation de la dette publique, créent de l'incertitude, freinent l'investissement et risquent d'engendrer des problèmes encore plus importants à l'avenir.

C'est particulièrement le cas dans les pays exportateurs de produits de base, notamment les pays exportateurs de pétrole, tels que l'Angola, le Nigéria et les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC).

Une accélération modeste de la croissance, à 2,6 %, est attendue en 2017, mais, selon le rapport, la dynamique reste faible, et à ce rythme, la croissance économique restera largement en deçà de la tendance de 5-6 %, et dépassera à peine la croissance de la population.

Mauvaise nouvelle. En effet, la croissance en Afrique subsaharienne est tombée à son plus bas niveau depuis plus de 20 ans, note le FMI dans son dernier rapport sur les Perspectives économiques régionales de l'Afrique subsaharienne.

