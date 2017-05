Cameroun: Repenser le financement du ramassage des ordures

La rupture épisodique du ramassage des déchets ménagers dans les principales métropoles du pays amène à s'interroger sur les causes de cette interruption qui devient récurrente. Si l'on ignore les raisons profondes de ce service minimal, les conséquences quant à elles se font déjà ressentir sur l'image de nos cités et le vécu quotidien des populations. Le non ramassage des ordures, l'éloignement et l'insuffisance des bacs de collecte des ordures poussent les habitants à adopter des comportements néfastes qui, en désespoir de cause, utilisent la voie publique et les caniveaux comme dépotoirs.

Toutes choses qui ne sont pas sans conséquences sur l'environnement et la santé humaine. Les immondices sont généralement la cause des inondations et de la prolifération des parasites vecteurs de plusieurs maladies hydriques et de la peau. Le Cameroun comme d'autres pays africains a opté pour un partenariat public-privé pour la gestion des déchets ménagers. L'image de ville-poubelle dont souffrait Yaoundé il y a quelques années a été conjurée, tant bien que mal, grâce aux actions du gouvernement avec le concours d'Hysacam. Si cette entreprise dont le cahier des charges est de maintenir la ville propre et salubre, a jusqu'ici réussi, avec une relative efficacité à débarrasser la capitale des tas d'immondices qui côtoyaient les maisons, les rues et les zones de grande concentration, elle est depuis quelque temps en baisse de régime.

Les contraintes budgétaires dues, entre autres, à l'augmentation des charges sont généralement évoquées comme raisons de cet essoufflement. Il y a donc urgence à agir pour assurer la continuité de cette activité. Les parties prenantes doivent accorder leurs violons pour que la collecte des déchets ménagers, le nettoyage quotidien des marchés et le balayage des rues, conformément au contrat entre Hysacam et les villes partenaires, soient une opération pérenne. Le système actuel d'enlèvement des ordures est appelé à se densifier pour prendre en compte les nouvelles configurations de nos villes, et notamment les quartiers non structurés en raison de leur difficulté d'accès. La gestion des déchets ménagers doit être soutenue par une volonté politique d'allocation des ressources suffisantes.

Une réflexion doit être donc engagée pour trouver un mode de financement efficient de la collecte, de transport et de traitement des ordures dans les différentes villes du pays. La révision du contrat qui lie les villes au prestataire de ce service doit prendre en compte les évolutions économiques et sociales du pays. L'on pourra par exemple songer à l'institution d'une fiscalité locale ou d'une redevance dans l'optique de créer une taxe urbaine dédiée à cette activité afin de donner aux collectivités locales des moyens spécifiques pour assurer le financement du service.

Dans plusieurs pays africains, le service de déchets est financé par la Taxe pour l'Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM), vendue par le service d'électricité ou d'eau. La participation des ménages au financement de la gestion des déchets a l'avantage de moduler leurs comportements avec pour finalité la réduction de la production des déchets ménagers. Il s'agit en fin de compte de responsabiliser les populations qui n'ont pas conscience de la pression qu'elles font subir à la collectivité publique et à l'environnement à travers leurs habitudes de consommation et leurs comportements vis-à-vis des déchets ménagers.