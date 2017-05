Cameroun: Fête nationale - Pas d'amalgame

Le fait est suffisamment grave pour être dénoncé. Ni John Fru Ndi, président national du Social Democratic Front (SDF), premier parti d'opposition au Cameroun, a signé le 7 mai 2017 à Bamenda, une lettre-circulaire adressée aux organes de son parti et contenant entre autres, des directives relatives à la fête nationale de l'Unité qui se célèbre le 20 mai prochain.

Ainsi, après avoir énuméré ce qui apparaît à ses yeux comme des manquements du gouvernement, le chairman écrit : « Nous avons décidé de ne pas participer aux prochaines célébrations de notre unité nationale qui est grandement menacée ». Il précise ensuite l'objectif poursuivi, à savoir « protester énergiquement contre l'état de dégradation actuel de notre pays ». A l'analyse, cet appel de l'instance dirigeante du SDF est à la fois anti-patriotique et inopportun. Parce que la célébration de la fête nationale d'un pays n'est pas une affaire partisane. Ici comme ailleurs, les enjeux que charrie une fête nationale dépassent de loin, de très loin, les intérêts partisans d'une formation politique. Pour diverses raisons, ces enjeux sont largement au-dessus de telles considérations.

Par ailleurs, au Cameroun en particulier, la commémoration de la fête nationale est un grand moment de communion des populations des dix régions autour des valeurs de paix et d'unité nationale. La fête nationale, qui sera cette année rendue à sa 45e édition, donne à chaque fois l'occasion à toutes les composantes de la population de célébrer à l'unisson, dans l'allégresse et dans la proximité des cœurs et des esprits, le vivre-ensemble, la solidarité, la cohésion sociale et la dynamique de l'intégration nationale. Sans distinction de chapelles politiques et religieuses, le 20 mai offre aux Camerounais, dans toute leur diversité l'occasion de revisiter l'évolution de leur histoire et d'apprécier le chemin parcouru dans la construction d'un vire-ensemble que l'on souhaite toujours plus harmonieux.

En deuxième lieu, l'appel du SDF est inopportun parce qu'il intervient dans un contexte socio-politique marqué par des tensions dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La sagesse aurait plutôt commandé, en pareille circonstance, d'appeler à l'apaisement des cœurs, au lieu de jeter de l'huile sur le feu. En décidant d'appeler au boycott de la fête nationale, le président national du SDF semble choisir la voie de l'extrémisme. En le faisant, il met, peut-être inconsciemment, son parti en marge de la République. Au moment même où la Commission nationale chargée de promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme a commencé à travailler sur ce qui va davantage nous rapprocher en faisant tomber les murs d'incompréhension. C'est dire qu'il faut éviter tout amalgame entre les arènes consacrées à la surenchère politique et la célébration d'une période sacrée comme la fête du 20 mai.