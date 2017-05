L'ASEPEX et Enda CACID, en collaboration avec le Ministre ivoirien de l'intégration et des ivoiriens de l'extérieurs, le CEPECI et l'APEXCI (Agence de Promotion des Exportations de la Côte D'ivoire) ont organisé la première édition des partenariats économiques sénégalo-ivoiriens pour l'intégration et l'émergence (PESIRE) à Abidjan, République de Côte d'Ivoire, du 26 au 28 avril 2017.

Ce premier forum a eu pour thème : «le commerce et l'investissement au service de l'émergence». Selon un communiqué, cette rencontre qui avait pour objectif de renforcer les relations d'affaires dans les secteurs de l'investissement et du commerce, entre les deux pays, a bénéficié de l'appui institutionnel et technique de l'Ambassade du Sénégal en Côte d'Ivoire et du Consulat général du Sénégal à Abidjan.

Elle a enregistré la participation du Ministère de l'intégration et du NEPAD, à travers la Direction du NEPAD, l'UNACOIS, des Douanes sénégalaises, de la CFHAS. Dix entreprises sénégalaises ont participé à cette rencontre, ajoute la même source.

Le Secrétaire Général de l'ASEPEX Monsieur Bathe Ciss a saisi l'occasion, pour présenter les opportunités commerciales identifiées par l'ASEPEX dans les secteurs de l'oignon et de la noix de cajou, en plus des secteurs traditionnels (ciment, sel, produits de la mer).

En prélude à ces journées, s'est tenu un important forum sur «le dialogue multi-acteurs : les forces motrices du commerce intra-régional en Afrique de l'Ouest » organisé par Enda Cacid, la CEDEAO, avec l'appui du Royaume des Pays-Bas, du Ministre ivoirien de l'Intégration et des ivoiriens de l'Extérieur, du CEPECI, de l'APEXCI.

En outre, un atelier sur le «programme pour la libre circulation des produits agricoles en Afrique de l'Ouest» s'est également tenu dans la même période, réunissant pendant deux jours, les comités nationaux d'agrément des Etats membres de la CEDEAO.