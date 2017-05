A l'occasion de la Semaine mondiale pour la sécurité routière qui dure du 8 au 14 mai, les Nations Unies souhaitent attirer l'attention sur les dangers de la vitesse et les mesures à mettre en place pour combattre ce risque majeur de décès et de traumatismes dus aux accidents de la route.

Des centaines d'événements sont prévus à travers le monde, notamment des journées «Ralentissez» au Bélarus, en Belgique, au Bénin, au Botswana, en Colombie, en Espagne, en Inde, en Malaisie, au Népal, au Qatar, à Trinité et Tobago, en Tunisie et au Viet Nam et des campagnes autour des écoles en Afrique du Sud, au Brésil, au Cameroun, en Chine, aux Fidji, en Gambie, en Jordanie, au Maroc, en Ouganda et en Roumanie.

«La vitesse excessive ou inadaptée contribue à un décès sur trois dus aux accidents de la route dans le monde», indique l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans un rapport publié vendredi et intitulé 'Gestion de la vitesse'.

Environ 1,25 million de personnes meurent chaque année sur les routes dans le monde. Selon les études, en général 40 à 50% des conducteurs dépassent la vitesse limite autorisée. Les conducteurs de sexe masculin, jeunes et qui ont consommé de l'alcool ont une plus grande probabilité d'être impliqués dans des accidents liés à la vitesse.

Les accidents de la route demeurent la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans. On estime qu'ils coûtent aux pays de 3 à 5% du PIB et acculent de nombreuses familles à la pauvreté.

Pourtant, seulement 47 pays dans le monde suivent les bonnes pratiques pour l'une des principales mesures de gestion de la vitesse, à savoir de limiter la vitesse autorisée en zone urbaine à 50 km/h ou moins, et de laisser les autorités locales abaisser encore cette limite sur les routes autour des écoles, des résidences et des commerces.

« La vitesse est au cœur du problème mondial des accidents de la route » relève la Directrice générale de l'OMS, le Dr Margaret Chan.