Congo-Kinshasa: A Goma, on fouille dans les poubelles pour reconstituer la «mémoire artistique»

Une exposition des œuvres d'art se tient à Goma depuis samedi 6 mai sous le thème: «Mémoire artistique de Goma». Plusieurs artistes se sont mis ensemble pour travailler afin de reconstituer la mémoire artistique de Goma, «actuellement enfouie dans les poubelles».

L'une de grandes sculptures, qui trône au milieu du jardin de la galerie artistique de Goma, représente un bonhomme. La sculpture est réalisée à partir des déchets ramassés dans la rue.

Mugabo Birategera Benoit, commissaire de cette exposition, explique qu'il s'agit du « recycleur de l'Afrique », fait «des objets qui ont fini de servir, mais qui gardent en eux notre mémoire».

L'artiste dit avoir découvert que les poubelles gardaient une partie de la mémoire collective.

«Au fond, j'ai retrouvé que la mémoire était dans la poubelle, parce que les gens et les choses qui constituent la mémoire ici ne sont présentés nulle part. On a ramassé de choses dans la poubelle, des plastiques, des vieux foulards, des lampes et on en a fait des œuvres d'art», explique-t-il.

Il espère que quand les gens vont commencer à regarder ces sculptures, ils vont s'imaginer comment tous ces objets jetés ont servi.

L'exposition est appréciée par les visiteurs.

«Je trouve ça très impressionnant. Et en plus, ce que j'aime le plus ce que toutes les œuvres ont une originalité congolaise et expriment les valeurs congolaises», commente un habitant de Goma.

Des sculpteurs, des peintres et des photographes ont travaillé sur des œuvres que le public peut visiter pendant un mois à la galerie artistique de Goma, située en face de l'hôtel Colibri.