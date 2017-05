Congo-Kinshasa: Les activités de manutention ont doublé au port public de Kisangani

Une fois de plus, le rapatriement du corps d'Etienne Tshisekedi à Kinshasa a été reporté.… Plus »

«Auparavant on avait beaucoup de difficultés pour charger. Maintenant avec le camion grue, le coût de la manutention a baissé», témoigne le représentant de la Société générale de commerce et transport (GECOTRA), Florent Ilunga Mpoyi.

«Nous sommes maintenant capables de faire face à un tonnage supérieur qu'on peut nous présenter pour le traitement. Chose qui jadis n'existait pas. On a déchargé le matériel des Chinois qui venaient de Kinshasa. Ils avaient des machines de plus de vingt tonnes», souligne le chef provincial de zone d'exploitation de la SCTP à Kisangani.

Ce matériel permet à la SCTP/Kisangani de maintenir l'électricité et d'assurer de façon permanente le chargement et le déchargement de grands tonnages au port public.

