Ile Maurice: Prithviraj Auroomooga Putten - «L'attachement de la Speaker au MSM lui porte préjudice»

interview

En tant qu'ancien «Deputy Speaker», quel regard jetez-vous sur les travaux parlementaires?

C'est avec indignation que je suis les travaux parlementaires. Il y a beaucoup de conflits, de harcèlement, de langage vulgaire, de diffamation qui entravent le bon déroulement du Parlement. Cela divise le pays de plus en plus et annonce un avenir difficile et conflictuel. Ce n'est pas un sentiment de confiance qui nous mènera dans une bonne direction.

La majorité des élus ne connaissent pas les Standing Orders. They don't know the rules of the House even after two years of their elections and bring disrepute to the Assembly. Certains élus ne contribuent pas correctement aux travaux pour faire avancer le pays. Il n'y a eu aucun avancement au niveau du développement du pays depuis décembre 2014.

Pensez-vous que la retransmission en direct soit une bonne chose ?

Oui. Les citoyens savent maintenant quel genre de personnes ils ont élues et si elles travaillent dans l'intérêt du public. Il est du devoir de chaque leader de parti politique de rassembler les personnes compétentes et capables pour les élections. Nous avons besoin des personnes qui ont une vision et un passé glorieux à l'Assemblée nationale. La retransmission fera une révolution dans ce sens pour les

prochaines élections législatives. Les citoyens pourront voter pour de meilleurs candidats.

Quels sont les caractéristiques qu'un «Speaker» doit posséder pour que les travaux se déroulent correctement ?

La présidence doit comprendre qu'elle dirige un Parlement d'élus au suffrage universel. Les élus ont participé aux élections et ont été plébiscités par des milliers de votes. Donc, ils ont le droit légitime d'intervenir dans les débats et poser des questions.

Le rôle du Speaker est d'assurer que l'agenda soit respecté. Il doit se demander à la fin de la séance s'il a bien accompli son devoir. Il ne doit pas utiliser un fouet pour diriger le Parlement. Il doit faire preuve d'une bonne psychologie et de persuasion. The Speakership should have no likes and dislikes, otherwise he will lose credibility and the Assembly will be out of control.

Que doit faire le «Speaker» pour que gouvernement et opposition collaborent afin que l'agenda du jour soit respecté ?

Le Speaker doit parler avec le Leader of the House, le leader de l'opposition et tous les leaders des partis politiques présents. Il doit pouvoir faire travailler ensemble les whips du gouvernement et de l'opposition.

Maya Hanoomanjee arrive-t-elle à se faire respecter ?

La Speaker actuelle a été une bonne Permanent Secretary et a été à la hauteur de ces grandes responsabilités. Elle a également été députée et ministre. À l'heure actuelle, elle doit avoir la chance d'avoir une main mise sur l'Assemblée. Son attachement émotionnel à son parti politique porte préjudice. C'est à elle de décider si elle veut émerger en tant que Speaker fort, dur et juste. Elle sera ce qu'elle veut être. C'est un poste très difficile et les membres élus ont la plus grande responsabilité d'assurer le bon fonctionnement de la Chambre.

Si vous étiez à la place de la «Speaker» comment auriez-vous réagi ?

Premièrement, le Speaker n'est pas responsable de la performance du gouvernement. En tant que Speaker, je n'aurais pas de like ni de dislike. Je donnerais à chaque député, y compris le Premier ministre et le chef de l'opposition, une copie des Standing Orders. Et je les inviterais à lire et à étudier Erskine May, la référence mondiale dans la pratique parlementaire.

Je serais dur et juste en utilisant toute la persuasion et la psychologie pour amener chacun sur la voie de l'excellence pour respecter l'agenda du jour. Ceux qui persistent à discréditer les débats de la Chambre, majorité ou opposition, seront mis dehors. Dans le cas d'une mauvaise conduite flagrante et constante de tout parlementaire, ce dernier sera suspendu à la suite du vote. Il en va de même pour le Premier ministre et le chef de l'opposition.

