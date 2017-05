Ile Maurice: La « papesse du zéro déchet » en conférence à Maurice

Connue internationalement comme «la papesse du zéro déchet», Béa Jonhson est une des premières à avoir lancé un blog sur ce mouvement, où elle raconte comment elle a réussi à réduire de 40 % ses dépenses familiales. Elle est également l'auteure du best-seller Zero Waste Home, traduit en 13 langues. Un couple, deux enfants et zéro déchet depuis cinq ans: pourquoi ce choix ? « Moins je possède, plus je suis riche, et au verbe avoir je préfère celui d'être », explique-t-elle. Soit, mais comment s'organise le quotidien ? «Comme une vie simplifiée», résume-t-elle. Précisant dans la foulée : «Au début, les gens en avaient une vision très rétrograde. On nous a accusés de priver nos enfants. Maintenant que le mouvement prend de l'ampleur, les gens réalisent que l'on vit tout à fait normalement.»

