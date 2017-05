Ile Maurice: Commission d'enquête sur la drogue - Une femme de ménage interrogée

Un deuxième témoin a reçu un sévère avertissement de la part du président de la commission d'enquête sur la drogue ce mercredi 10 mai. Jibraan Khudurun, designer de profession, ne dispose plus que d'une semaine pour produire les preuves que Paul Lam Shang Leen lui avait demandées depuis plusieurs semaines déjà. Il devait produire les documents concernant ses affaires en Afrique du Sud et au Mozambique où il possède une maison et un magasin. La Commission lui a aussi demandé de produire les reçus d'hôtels et les billets d'avion issus de ses nombreux voyages.

