Ile Maurice: Association des médecins - Vinesh Sewsurn succède à Waseem Ballam

Justement, quelles seront les priorités du nouveau conseil exécutif? À cette question, celui qui a fait ses études au First Pavlov State Medical University de Saint-Pétersbourg est resté peu loquace. Il explique vouloir compléter avant tout les différentes formalités relatives au nouveau conseil exécutif. Il ne pipe mot sur les dossiers tels que le système de rotation tant décrié dans le milieu et également sur les négociations autour du Cardiac Centre. «Nous avons des priorités. Dans certains cas, des négociations sont en cour avec le ministère de la Santé mais je préfère m'abstenir de tout commentaire pour l'instant. Je ferai des déclarations en temps et lieu.»

