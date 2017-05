Ile Maurice: Metro Express - Jayen Chellum se rasera la tête en signe de protestation

«Si le gouvernement vient de l'avant avec une étude comparative entre le Métro Express et le Bus way, je ne ferai pas de grève», a soutenu le syndicaliste. Il a précise toutefois que cette étude devra être réalisée par une institution indépendante telle que la Banque mondiale.

«À travers ces actions, je tiens à dénoncer la volte-face du gouvernement. Des membres du gouvernement avaient dit durant la campagne électorale que le projet allait être mis au frigo. Mais ils sont en train d'aller de l'avant avec ce projet avec un Environment Impact Assessment Report préparé par la Singapore Corporation Enterprise qui a travaillé sur le projet sous l'ancien régime», a affirmé le secrétaire général de l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM). A ses côtés, Antoine Cangy, président de l'association, et Poorranarnenden Sungeelee, ingénieur mécanique et membre du comité exécutif.

