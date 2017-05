Algérie: Sofiane Hanni - Face au FC Bruges, « on a beaucoup à gagner et à perdre »

Anderlecht ne doit pas plier ! Actuellement leader des Playoffs en Jupiler Pro League, le club mauve à quatre points d'avance sur son dauphin, le FC Bruges. La formation de l'international algérien Sofiane Hanni n'est pas loin d'être sacrée championne de Belgique, une première depuis trois ans. Ce sont donc motivés comme jamais que les hommes de Weiler se déplacent dans la Venise du Nord y défier leurs concurrents directs pour le titre. En cas de victoire, Anderlecht sera officiellement champion. Et Sofiane Hanni est conscient l'importance de cette rencontre.

« On a beaucoup à gagner et à perdre. On ne veut pas jouer le match avant le match », lance Sofiane Hanni à La Dernière Heure au moment d'évoquer ce duel au sommet. Il reconnait également que la défaite face à Charleroi puis le partage face à Gand ont changé la donne : « Il y a eu un peu de stress suite au 1 sur 6. Puis, Bruges a recollé au classement. Il était logique de ressentir un peu de pression. La victoire dans la douleur de ce week-end nous a fait du bien. Il est parfois surprenant de voir à quel point les playoffs vont vite. Rien n'est acquis. Il y a trois semaines, on avait neuf points d'avance et si on perd dimanche, on n'en aura plus qu'un. »

Si le FC Bruges venait à l'emporter tout serait relancé, et les hommes de la capitale ne posséderaient plus qu'un point d'avance avant les deux journées finales. Match à six points, match couperet, finale pour le titre appelez cela comme vous voulez, cela va chauffer dans le plat pays !