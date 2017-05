Angola: L'éducation est la clé du développement - João Lourenço

Luanda — L'éducation est un secteur prioritaire, la clé du développement de l'Angola et condition sine qua non pour les citoyens de tirer parti des possibilités offertes dans la société, a déclaré mercredi à Luanda le vice-président du MPLA.

Selon João Lourenço, les connaissances sont maintenant le facteur productif le plus précieux dans la société.

Intervenant lors de la cérémonie de présentation du programme du gouvernement du MPLA pour 2017-2022, João Lourenço qui est également le candidat cette force politique au poste de Président de la République, a souligné que, sans un véritable accès des citoyens à l'éducation, il n'est pas possible d'entreprendre une lutte sérieuse et efficace contre la faim et la pauvreté.

João Lourenço a promis de travailler pour assurer l'accès à une éducation de qualité, en particulier dans les écoles publiques, quelle que soit la situation économique et sociale des citoyens.

Selon lui, les enseignants doivent être de plus en plus dignes et soutenus pour attirer les meilleurs talents vers cette profession qui est noble.

Il a soutenu la formation permanente des enseignants, l'établissement de partenariats et la sélection des cadres à haut potentiel pour étudier dans les meilleures universités et centres de recherche de référence mondiale.

D'autre part, João Lourenço a dit le secteur de la santé était un autre domaine crucial de l'inclusion sociale dans le pays, qui devrait étendre la couverture et le renforcer les capacités institutionnelles du secteur.

Il a promis qu'il allait préserver le service national de santé, promouvoir la réorganisation et le recyclage, développant la santé publique en encourageant la contribution des citoyens, des familles et des communautés dans l'amélioration de la qualité des services fournis.

A cet effet, il propose de renforcer le système de santé municipal, garantir l'accès universel, la qualité et la continuité des services de santé, ainsi que de créer des services et des centres hospitaliers d'excellence et de référence nationale, provinciale et régionale, bien équipés.