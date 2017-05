Angola: Le MPLA travaille pour la prospérité et la dignité des Angolais

Luanda — Le MPLA se propose, pour les cinq prochaines années, de promouvoir la prospérité du peuple angolais, basée sur une économie forte et diversifiée, génératrice d'emplois et de richesse, investissant de plus en plus dans l'éducation et la santé des citoyens.

C'est ce qu'a déclaré mercredi, à Luanda, le vice-président et candidat du MPLA au Président de la République, João Gonçalves Lourenço, dans l'acte de présentation publique du programme gouvernemental et du manifeste électoral du parti pour la période 2017/2022.

S'adressant aux militant et représentants de la société civile, João Lourenço a également considéré le MPLA comme une force du passé, du présent et du futur de l'Angola.

Il a dit que son parti attribuait aux jeunes un rôle essentiel dans le développement du pays et promettait un soutien aux familles, églises et aux organisations de la société civile dans les activités d'éducation civique des citoyens.

Selon lui, le programme du Gouvernement 2017/2022 a l'intention de poursuivre la réforme de l'Etat, promouvoir la bonne gouvernance et le développement harmonieux du territoire.

Dans ce contexte, il a souligné l'intention de développer des programmes de combat à la faim et la pauvreté et d'améliorer la qualité de vie du peuple.

Dans son discours, il a également mis en évidence le travail pour l'augmentation des investissements dans l'agriculture, la pêche et l'industrie, afin que le pays cesse de dépendre du pétrole et atteigne l'autosuffisance alimentaire.

João Lourenço a cité comme tâches fondamentales, la consolidation de la paix et de la démocratie, la modernisation de l'Etat, le développement durable, ainsi que la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des citoyens.

Le candidat du MPLA au Président de la République a appelé au renforcement du rôle de l'Angola dans le contexte international, se disant en faveur d'une immigration qui contribue au développement du pays.

Le parti, selon le responsable du MPLA, valorise la stabilité politique et veut un "gouvernement pour le peuple et avec le peuple", considérant que la consolidation de la démocratie passe par la tenue d'élections locales, pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être des Angolais et du développement équilibré du territoire.

Dans son intervention, il a également réaffirmé que le parti était pour une économie sociale de marché et pour la libre initiative, de créer la richesse sociale et personnelle.

João Lourenço promet d'assurer l'égalité des chances à tous les citoyens, en accordant une attention particulière au renforcement du système municipal de santé.