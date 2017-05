Angola: Mise en relief de la simplicité exceptionnelle du frère Benjamim Maiato

Luanda — L'évêque de Mbanza-Congo, Mgr Vicente Carlos Kiazico, a souligné mercredi, à Luanda, la simplicité, l'humilité, la foi et la spiritualité du Frère Benjamin José Maiato, à Dieu, l'église, la communauté chrétienne et à l'Ordre des frères mineurs capucins, un exemple à suivre et à être témoigné de tous.

L'évêque a tenu ces propos à l'homélie de la messe funèbre célébrée mercredi à l'église de Notre-Dame de Fatima.

Il a ajouté que cet exemple de simplicité et d'humilité faisait de lui un conseiller de la garde des capucins et qui se déplaçait souvent vers le district de Negage, province de Uige, au-dessus d'un camion pour passer le message d'évangélisation, charité et d'amour du prochain.

"Je vous parle comme témoin oculaire des actes que cet homme accomplissait avec la grâce du Seigneur au cours de ce pèlerinage dans vie terrestre, dont le but de ce témoignage est l'évangile", a-t-il dit.

Il a également mis en évidence son éloquente dans ses homélies, qui étaient profitables dans la préparation des textes pour le catéchisme, lectures sacrées, dans les langues maternelles kimbundu, umbundu et Kigongo.

Selon lui, dans le cadre social, le Frère se distinguait pour sa contribution à l'éducation, en particulier en langues, sciences exactes, ayant enseigné dans les écoles publiques et des missions et pour sa grande intelligence.

Toutefois, selon le programme parvenu à l'Angop, les restes du Frère Benjamim Maiato ont été transférés à la province de Uige, pour un autre programme des funérailles, avant Camabatela (Cuanza-Norte), où ils seront enterrés dans le cimetière l'Ordre des Frères mineurs Capucins le 11 de ce mois.

Au cours de la cérémonie, ont été lu un message de condoléances de la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, du nonce apostolique en Angola, du diocèse de Luanda, de la communauté de Fatima, des frères capucins, des éloges funèbres faits par la nièce du défunt.

Ont assisté à l'événement, le cardinal Alexandre do Nascimento, des évêques, des prêtres, des religieuses, des catéchistes, l'administrateur de Rangel, entre autres invités.

Frère Benjamin José Maiato est mort le 4 mai de cette année à Lisbonne, au Portugal, des suites de maladie, à l'âge de 94 ans.

Né à Malanje, le 11 mai 1922, Frère Benjamim Maiato, fils d'Antonio Gomes Maiato et Francisca Luis Goncalo, baptisé le 6 août 1922, à Malanje, est entré dans le petit séminaire de Malange en 1938 et a été ordonné en 1965 à Luanda, devenant ainsi le premier angolais à se joindre à l'Ordre des Frères mineurs capucins, qui lui a donné le nom de Benjamin, ce qui signifie "fils du bonheur" en hébreu.

Ces derniers temps, des milliers de fidèles ont visité Frère Maiato pour demander des conseils spirituels, des conseils de famille et d'autres bénédictions. Pour beaucoup de chrétiens, Frère Benjamim Maiato était un saint.

Depuis plus de 20 ans, il était pasteur à Camabatela, Cuanza Norte et Luanda, dans les églises Notre-Dame de Fatima (ex São Domingos) et Santo António.