Angola: Vernissage de l'exposition de Fineza Teta au Centre Camões

Luanda — L'artiste Fineza Teta ouvre jeudi à Camões - Centre Culturel Portugais, à Luanda, son exposition de peinture intitulée "Afrique Mon Héritage".

Dans cette exposition, Fineza Teta retrace le continent, le patrimoine historique et culturel, les gens, les régions, la diversité des paysages, de croyances et des mythes de chaque communauté qui reflète l'art et de l'âme du peuple.

L'exposition mettra en vedette six nouvelles œuvres de peinture acrylique et d'huile sur toile, deux installations et deux sculptures.

L'exposition sera ouverte au public jusqu'au 27 de ce mois.

Fineza Sebastião Teta est née à Luanda en 1977 et est diplômée en arts visuels et design. Elle est lauréat du prix de peinture Ensarte2014. Elle a participé à des expositions collectives et individuelles.