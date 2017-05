Maroc: La France va bientôt déclassifier des documents sur l'affaire Ben Barka

Par deux fois, l'exil le conduit à Paris. Le Maroc vit des années noires. Hassan II le combat, lui et son parti, l'Union des forces populaires, beaucoup plus à gauche que l'Istiqlal, dont il est un des fondateurs en 1943. Ben Barka n'a alors que 23 ans.

Ben Barka a fait peur aux grands de ce monde, de Washington à Paris, de Jérusalem à Rabat, car il a tenté de fédérer les mouvements tiers-mondistes. Il a notamment côtoyé Che Guevara, Amilcar Cabral et Malcolm X... Trois mots résument sa vie : exil, attentat et lutte populaire.

L'homme qui dérangeait. Le 29 octobre 1965, devant la brasserie Lipp boulevard Saint-Germain, Medhi Ben Barka monte dans une Peugeot 403 banalisée. Il ne sera plus jamais revu. Ben Barka a 45 ans. De l'infatigable révolutionnaire, du pèlerin tiers-mondiste parcourant le monde, il ne reste plus qu'une ombre planant sur les générations futures.

De plus, ce qui attire l'attention, c'est que parmi les documents, qui remontent pour la plupart aux années 1965 et 1966, certains sont datés de 1964, soit avant l'enlèvement de Ben Barka en octobre 1965.

La France annonce la levée du secret sur un ensemble de documents concernant l'affaire de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka. Enlevé le 29 octobre 1965 en plein Paris par deux policiers français, sa disparition est restée un mystère et le corps de Ben Barka n'a jamais été retrouvé. Des spécialistes ont évoqué une certaine responsabilité de l'Etat français dans son assassinat. Certains ont même évoqué un crime d'Etat. Quant à son fils Bachir Ben Barka, il se bat depuis plus de 50 ans pour que la vérité soit faite dans cette affaire. Il a demandé au président François Hollande à plusieurs reprises d'agir dans ce sens.

