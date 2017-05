Sud-Soudan: Salva Kiir remplace le chef de l'armée

La guerre civile au Soudan du Sud a forcé plus d'un million d'enfants à fuir à l'étranger et… Plus »

Si la présidence s'est empressée de dire qu'il s'agit d'un remplacement de routine, cette mise à la porte n'est pas anodine. Beaucoup considéraient Paul Malong, un nationaliste dinka, comme le cerveau de la reprise de la guerre civile, en juillet 2016. C'est lui, dit-on, qui pilotait une milice ethnique dans sa province natale. Et c'est lui qui dirigeait les opérations dévastatrices d'une armée accusée de crimes de guerre, refusant de sanctionner ses officiers, et ce malgré les exhortations publiques du chef de l'Etat.

Le président sud-soudanais Salva Kiir a limogé le chef de son armée, le général Paul Malong, mardi 9 mai au soir. Cette annonce survient après plusieurs mois de tension entre les deux hommes sur la conduite de la guerre et une série de démissions de hauts responsables civils et militaires, qui ont accusé le général de mener des opérations à caractère ethnique.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.