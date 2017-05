Sud-Soudan: L'OIM répond à la propagation de l'épidémie de choléra

L'équipe a été déployée le 4 mai et a immédiatement commencé à recruter des promoteurs d'hygiène au sein de la communauté locale pour assurer une réponse rapide et efficace après que plusieurs cas suspects ont été signalés dans la région.

De son côté, l'OMS a fourni des trousses d'intervention, des médicaments et des équipements pour les points de réhydratation orale et les unités de traitement du choléra.

L'OIM travaille avec le Département de santé du comté et la Mission chrétienne pour le développement (CMD) dans la ville de Jiech pour faciliter la surveillance, gérer les cas et améliorer les efforts de sensibilisation de la communauté pour endiguer l'épidémie.

En raison de la crise actuelle dans l'Etat de Jonglei, les établissements de santé d'Ayod ne fonctionnent pas et font face à un manque de personnel de santé et de fournitures médicales.

Depuis que l'épidémie de choléra a été déclarée en juin 2016, plus de 7.200 cas ont été signalés, dont 229 décès, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Ministère sud-soudanais de la santé.

