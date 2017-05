Centrafrique: Attaque contre la Minusca - Le casque bleu porté disparu serait mort

Les violences se poursuivent en Centrafrique, non seulement entre les groupes armés mais aussi dans des attaques… Plus »

L'UPC répond qu'il entreraient aussi dans la ville si c'était le cas », explique une source religieuse locale. Dans ce cycle de violences, la Minusca est de plus en plus prise pour cible comme en témoigne l'attaque de lundi soir.

En six mois, l'UPC a perdu beaucoup de terrain au profit de la coalition FPRC. Quasiment délogée par la force des alentours de Bria et du nord de la Ouaka, l'UPC, qui a aussi perdu le contrôle de Bambari, concentre aujourd'hui ses forces essentiellement dans la Basse-Kotto et le Mbomou, deux préfectures frontalières de la RDC.

De son côté, le président de l'Assemblée nationale Karim Meckassoua souhaite que le mandat de la Minusca soit plus appliquée et que les menaces soient directement neutralisées.

Le comité de paix de Bangassou avait pu récupérer hier les corps des trois autres casques bleus, enlevés puis assassinés et mutilés à la machette. « Quand on les a récupérés hier mardi, les trois corps étaient sur le point d'être enterrés », raconte l'abbé Alain Blaise Bissialo.

