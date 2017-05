Afrique de l'Ouest: CEDEAO - 4625 rapports d'incidents entre juillet 2016 et avril 2017

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a entamé depuis mercredi des échanges… Plus »

"Nous attendons une société plus équilibrée, où les femmes ont le même droit que les hommes. Et pour ce faire, il faut que les femmes participent, soient éduquées et aient les mêmes chances que les hommes", a-t-il estimé.

"Il est très important pour nous de prendre en compte l'aspect genre dans tout ce que nous faisons, et quand il y a un incident, il est important de savoir combien il y a de femmes parmi les victimes, parce qu'elles en subissent plus les conséquences", a-t-il dit.

Selon lui, ce chiffre "est grave, et la CEDEAO met les moyens pour appuyer les Etats pour qu'on ait un environnement plus paisible".

Dakar — Le directeur de l'alerte précoce, au Département Affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO, Abdou Lat Guèye, a fait état mercredi de 4625 rapports d'incidents dans la sous-région, entre juillet 2016 et fin avril 2017 pour un total de 5009 victimes.

