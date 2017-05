Afrique de l'Ouest: Eradication de l'apatridie dans la sous-région

Ceci est clairement démontré par les cadres juridiques et politiques tels que le protocole de 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de séjour et d'établissement qui ont été adoptés par les chefs d'Etat, a-t-elle dit.

Au Burkina, la nouvelle technologie «iCivil» qui vise à enregistrer immédiatement les naissances via une application mobile a été appréciée. Saluant cette «prouesse» et son coconcepteur Adama Sawadogo, le directeur régional de l'UNICEF, Marie Poirier, a déclaré qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, 40 millions d'enfants n'ont pas d'acte de naissance.

Il a reconnu que le plan d'actions régional est un grand pas dans la lutte contre le phénomène. «Jusqu'à 30% de la population de la CEDEAO n'a pas de documents prouvant leur identité et leur nationalité. Cette situation ne fera que s'aggraver, tant que le nombre de naissances non enregistrées demeure élevé», a-t-il prévenu.

Les Etats membres de la CEDEAO ont décidé également de sensibiliser sur l'apatridie afin de mieux faire comprendre aux populations, le concept, les questions relatives et ses conséquences qui constituent un élément déterminant dans sa prévention et sa réduction. Le manque d'accès à la preuve de la nationalité est un facteur de risque principal qui continue de générer de nouveaux cas d'apatridie dans la région.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.