Maroc: SAR la Princesse Lalla Malika préside à Ain Atiq la cérémonie de lancement de la Semaine nationale du croissant rouge marocain

Ain Atiq — SAR la Princesse Lalla Malika, présidente du Croissant rouge marocain, a présidé, mercredi à l'établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyane à Ain Atiq (préfecture Skhirat-Temara), la cérémonie de lancement de la Semaine nationale du croissant rouge marocain et ce, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la croix rouge et du croissant rouge.

A cette occasion, SAR la Princesse Lalla Malika a remis des lunettes de correction aux résidents de l'établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyane ainsi qu'aux élèves du centre de formation professionnelle et d'autres établissements scolaires de la préfecture de Skhirat-Temara.

Son Altesse Royale a également remis des effets vestimentaires aux pensionnaires de l'établissement, parmi les personnes à besoins spécifiques, ainsi qu'un lot de produits d'hygiène au profit de l'établissement.

SAR la Princesse Lalla Malika a remis aussi des attestations de participation à la célébration de la Journée mondiale de la croix rouge et du croissant rouge à M. Saleh Ben Hamad Es-Shibani, secrétaire général de l'Organisation arabe de la croix rouge et du croissant rouge, et à Mmes Anne Leclerc, chef du bureau cluster des pays du Sahel de la Fédération internationale des sociétés de la croix rouge et du croissant rouge, et Amelia Marzal, chef du bureau cluster des pays de l'Afrique du Nord de la Fédération internationale des sociétés de la croix rouge et du croissant rouge.

Par la suite, Son Altesse Royale a reçu de la part des jeunes du centre du Croissant rouge marocain à Casablanca un présent symbolique sous forme d'un tableau de calligraphie arabe.

La chorale du Croissant rouge marocain a interprété à cette occasion des chants patriotiques.

Lors de cette cérémonie, M. Ben Hamad Es-Shibani a salué la contribution pionnière de SAR la Princesse Lalla Malika dans le domaine de l'action humanitaire ainsi que les efforts soutenus déployés par le Maroc depuis des années en vue d'offrir des prestations humanitaires efficientes et d'atténuer les souffrances des personnes en situation difficile.

Il a ajouté que le Maroc occupe une place avant-gardiste dans le soutien aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, affirmant que le Royaume a su préserver son ouverture sur le monde et consacrer ses principes et ses valeurs civilisationnelles humaines.

La célébration de la Journée mondiale de la croix rouge et du croissant rouge, placée cette année sous le thème : « Le saviez-vous ? Nous sommes partout et pour tous », a été marquée par la participation de représentants d'associations nationales du Croissant rouge de plusieurs pays africains que le Croissant rouge marocain a tenu à associer à cette célébration.

SAR La Princesse Lalla Malika a tenu à donner le coup d'envoi aux cérémonies de célébration de cette Journée au sein de l'établissement Ahmed Ben Zayed Al Nahyane eu égard aux échos favorables des campagnes médicales et sociales organisées par le Croissant rouge marocain dans cet établissement durant les dernières années et des relations de partenariat stratégique tissées entre cette organisation, l'administration de cet établissement et les autorités locales et celles de la préfecture de Skhirat-Temara.

Le programme de célébration de cette Journée comprend plusieurs activités dont des sessions de formation en secourisme, en simulations d'interventions en cas de situation avec multiples victimes, ainsi que la remise de lunettes de correction aux écoliers de la préfecture, d'effets vestimentaires et de produits d'hygiène aux résidents de l'établissement.

La célébration de la Journée mondiale de la croix rouge et du croissant rouge est l'occasion de rendre hommage à l'action humanitaire dans toute sa diversité, sous toutes ses formes et quelle que soit la population qui en bénéficie, ainsi qu'aux volontaires et employés du Croissant rouge marocain qui ne ménagent aucun effort pour être présents chaque fois qu'une situation d'urgence l'exige.

Ces personnes sont en effet toujours présentes aux côtés des populations vulnérables pour leur apporter rapidement les réponses appropriées et des jeunes ayant besoin d'un accompagnement et d'une formation devant renforcer leurs chances d'employabilité.