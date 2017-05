Algérie: Handball - Le pays abrite le Championnat du monde U21

En marge du tirage au sort de la phase finale du Championnat du monde U19 prévu en Géorgie, a été effectué celui des U21 qui se déroulera du 18 au 30 juillet en Algérie. Quatre autres pays africains seront de la partie. Il s'agit du Burkina Faso, de l'Egypte, du Maroc et de la Tunisie.

L'Egypte figure dans le groupe B avec la France, Danemark, Qatar, Slovénie et Suède.

Deux pays africains dans le groupe C avec le Burkina faso et la Tunisie. L'Espagne, Macédoine, Brésil et la Rusie sont les autres membres.

Et le groupe D renferme également deux pays du continent. L'Algérie, pays hôte et le Maroc. Ils auront à en découdront avec la Croatie, l'Islande, l'Arabie Saoudite et l'Argentine.