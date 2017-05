Burundi: Le dialogue de sourds continue entre le gouvernement burundais et l'UE

Les violations des droits de l'homme, les cas de torture, les disparitions continuent à être rapportés. L'espace politique et l'espace pour les médias et la société civile sont fortement réduits. »

Le Burundi traverse depuis avril 2015 une crise politique qui a déjà fait entre 500 et 2 000 morts, selon l'ONU et les ONG, et poussé plus de 400 000 Burundais à l'exil. Le processus de sortie de crise est en panne et l'Union européenne, premier bailleur de fonds du pays, a pris des sanctions financières contre le gouvernement qui rejette tout dialogue inclusif. Bujumbura cherche à en obtenir la levée, mais lundi soir, une réception chez l'ambassadeur de l'UE, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de cette organisation, a une nouvelle fois illustré le dialogue de sourds qui se poursuit entre les deux partenaires.

