Sénégal: Relance de la croissance - Les solutions du FMI

Les programmes existants de protection sociale sont souvent fragmentés et mal ciblés, et ne touchent qu'une petite partie de la population.

Enfin, il convient de renforcer la protection sociale pour les groupes les plus vulnérables. La combinaison actuelle d'une croissance faible et de déséquilibres macroéconomiques qui s'aggravent risque d'annuler les progrès accomplis récemment dans la lutte contre la pauvreté.

Des mesures structurelles sont nécessaires pour assurer une position budgétaire viable et réaliser une croissance plus durable en améliorant le recouvrement des impôts, en renforçant le contrôle du secteur financier et en s'attaquant aux lacunes du climat des affaires qui entravent depuis longtemps la diversification économique.

Pour les pays les plus durement touchés, il reste urgent d'assainir les finances publiques pour mettre fin à la baisse des réserves de change et compenser les pertes de recettes budgétaires, surtout dans les pays de la CEMAC.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.