Congo-Kinshasa: Désigné 2ème vice-président de la CAF, Omari pourrait-il laisser la FECOFA ?

La nouvelle attribution de Constant Omari pourrait lui permettra de remplir concomitamment la tâche de président de la FECOFA. Ce n'est pas impossible. Car, on l'a vu avec Issa Hayatou alors président de la CAF, il a géré la FIFA pendant trois mois et a réussi à organiser les élections.

Longtemps placé à la tête de la FECOFA, Constant Omari pourra céder sa place à quelqu'un d'autre pour éviter le cumul des fonctions. Sous le règne du président Omari à la tête du football congolais, la RDC a quand même réalisé quelques exploits sur l'échiquier continental. Il y a notamment la troisième place de l'équipe nationale, les Léopards, lors de la Coupe d'Afrique des nations « Guinée Équatoriale 2015 » ; deux trophées du championnat d'Afrique des nations (CHAN) en 2009 et 2016. Il faut signaler aussi la brillante participation des clubs congolais aux compétitions africaines interclubs de la Confédération africaine de football (CAF), notamment avec le TP Mazembe et l'AS V.Club.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.