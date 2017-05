Sénégal: Tambacounda - Des producteurs formés à la gestion de la décortiqueuse de fonio

Tambacounda — Près d'une quarantaine de membres de 18 organisations de producteurs de fonio de la région de Tambacounda, futurs bénéficiaires de machines à décortiquer le fonio, ont démarré, mercredi, un atelier de renforcement de leurs capacités pour mieux gérer leur outil, a constaté l'APS.

En plus des bénéficiaires de la formation, au nombre de 36 -à raison de deux par organisation ciblée-, il y a des responsables de services techniques, projets et programmes. La session se déroule dans les locaux du PADAER.

Le projet de diffusion à grande échelle de la machine à décortiquer le fonio vise à contribuer au développement de la culture et de la consommation du fonio au Sénégal.

Il sera déroulé dans 80 collectivités locales des quatre régions de Tambacounda, Kédougou, Kolda et Sédhiou, zones traditionnelles de production de cette céréale, a dit Mamadou Diouf, coordonnateur opérationnel du projet.

La pénibilité du travail manuel de transformation est un des principaux obstacles à la promotion du fonio, a-t-il relevé. Un premier lot de 40 machines a été présenté le 28 mai 2016 à Kolda, sur les 80 prévues.

L'identification des 80 localités bénéficiaires a été faite par l'ANCAR, en fonction de leur niveau de production de fonio, de la présence d'une organisation ou d'un groupement, d'infrastructures socio-économiques, de la taille de la population, et de la capacité à polariser d'autres localités.

Ces organisations doivent disposer d'un compte contenant 10% de la valeur d'une décortiqueuse de fonio, qui coûte 1,350 million de francs CFA.

La région de Tambacounda s'est vu affecter 9 machines, dont la moitié a déjà été livrée. Cette formation regroupe aussi bien les producteurs qui ont reçu leur machine que les autres qui n'en disposent pas encore.

"Nous voulons que la machine soit le début d'une entreprise rurale", a dit M. Diouf, relevant qu'une enquête a été menée dans les localités bénéficiaires pour établir la monographie de l'économie locale, avant l'arrivée de la machine.

Une étude similaire aura lieu après son installation et sa mise en service, afin déterminer si cet outil a contribué au développement de la localité.

Le projet de Diffusion à grande échelle d'une durée de trois ans, a été financé à hauteur de 300 millions de francs CFA par le projet sous-régional WAAPP, par l'intermédiaire du FNRAA.

Cette machine inventée par Sanoussi Diakité, coordonnateur principal du Projet à grande diffusion de la machine, et par ailleurs directeur de l'Office national de formation professionnel (ONFP), est fabriquée au Lycée technique et industriel Maurice Delafosse (LTID). La finition et l'essai ont lieu à Kolda.

Diakité Kaba Production (DKP), société de l'inventeur, souhaite qu'à terme, la machine soit produite à Kolda, en raison de sa proximité des zones traditionnelles de culture et de pays voisins comme la Guinée et la Gambie. DKP forme avec le LTID et l'Association pour la promotion du fonio (ASPROF), les trois partenaires du projet.

Le projet compte donner plus d'envergure à la journée du fonio, en invitant des pays voisins, comme le Mali, a indiqué M. Diouf, ajoutant que des démarches ont été entamées pour que les producteurs disposent de semences certifiées.