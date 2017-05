Sénégal: La césarienne, une "pratique à moindre risque" pour la mère et le bébé

La réduction de la mortalité maternelle et infantile nécessite, selon des spécialistes, des infrastructures de base, un personnel qualifié et une disponibilité de soins néonataux d'urgence, conditions permettant de pratiquer une césarienne à moindre risque, pour sauver la vie de la mère et de l'enfant en cas de complications.

Autrefois, on avait recours à la césarienne seulement dans les cas d'extrême urgence. Mais cette technique est aujourd'hui de plus en plus pratiquée.

Une situation qui s'explique par une meilleure prise en compte de la souffrance fœtale au cours de l'accouchement et une meilleure connaissance des risques pour les enfants de certains accouchements par voie basse, ou lorsqu'il s'agit d'enfants de très gros ou de très petit poids, de présentation par le siège et des prématurés.

Parmi ces raisons figurent aussi les progrès des techniques chirurgicales et d'anesthésie et l'augmentation des grossesses à risque, notamment les grossesses précoces ou tardives et les grossesses gémellaires.

"On note aussi une plus grande exigence des mères qui conduit les médecins à préférer les solutions les moins risquées pour l'enfant et la mère, plutôt qu'un accouchement long et difficile", renseigne Dr Mohamed Diadhiou, gynécologue, responsable de la Cellule Recherche, au Centre régional de formation, de recherche et de plaidoyer en santé de la reproduction (CEFOREP).

Considérée comme la pratique à moindre risque, la césarienne est de plus en plus fréquente dans les structures sanitaires, notamment dans les cliniques privées.

Une évaluation menée en 2016 par le CEFOREP relève que le taux de césarienne enregistrée au niveau des structures de référence était de 4,8%, là où l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un minimum de 5% à l'échelle d'un pays.

"Ce chiffre montre qu'on n'a pas encore atteint les normes pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile, puisque la pratique de la césarienne sauve des vies", explique le Dr Diadhiou.

Différentes situations poussent ainsi un obstétricien à arrêter un accouchement à voie basse, pour pratiquer une césarienne, ou à la programmer dès le 8ème mois de grossesse, pour ne pas prendre le risques d'exposer la femme à des complications.

Le Dr Diadhiou explique que si une telle décision est prise, c'est parce qu'il y a "danger, soit pour la mère, soit pour le bébé". C'est dans ces situations, que le gynécologue décide de faire la césarienne, justifie-t-il.

Dans les structures publiques, a-t-il soutenu, "les prestataires de soins n'ont aucun intérêt à pratiquer des césariennes non justifiées, parce que c'est une surcharge de travail, surtout pour les gynécologues qui sont seuls dans les régions de l'intérieur du pays".

Le jour, ils font les consultations, la visite des malades hospitalisés, les échographies, sans compter les interventions gynécologiques. Dr Diadhiou estime qu'un gynécologue travaillant dans de telles conditions ne pratiquera jamais la césarienne de "gaieté de cœur".

Mais pour cette évaluation, les structures privées n'étaient pas prises en compte. En 2013, entre 20 et 30% des femmes étaient opérées dans les structures privées.

"Au niveau du privé, le praticien subit une autre pression, celle de l'obligation du résultat", a expliqué Pr Allassane Diouf, de la maternité de l'hôpital Le Dantec.

"Vous suivez une femme pendant 9 mois, elle vous paye, et au moment de l'accouchement, vous lui dites : je suis désolé, vous avez perdu votre bébé.

Non, dès qu'il y a un risque, le praticien ne tenterait pas la voie basse, parce que derrière, il y a les procédures judiciaires qui sont possibles", a-t-il prévenu.

Pour comprendre le "recours systématique à la césarienne dans les cliniques privées", il a évoqué la "situation où se trouvent" les praticiens évoluant dans ce secteur. "C'est la pratique du moindre risque, mais les femmes ont également le choix d'aller dans une structure publique ou dans une clinique", a-t-il souligné.

"Les femmes ont le droit de choisir là où les soins sont plus disponibles et là où ils sont également de meilleure qualité", ajoute-t-il.

C'est également le cas d'une femme qui a eu plusieurs grossesses mais sans enfant vivant, relève le gynécologue. Ces cas de césarienne relèvent des "indications de prudence" souvent retrouvées dans les cas où le problème n'est pas manifeste mais probable.

En outre, traditionnellement, il est conseillé à une femme césarisée de laisser entre 3 et 5 ans avant une autre grossesse.

Ce délai, selon Dr Badji, permet une bonne cicatrisation de la plaie d'opération au niveau de l'utérus. En plus, une femme césarisée deux fois ne doit plus normalement accoucher par vois basse.

Pour sa part, le coordonnateur du CEFOREP, Thierno Dieng, tente de relativiser cette "impression qu'il y a trop de césariennes". En effet, a-t-il soutenu, "la proportion de femmes qui vont dans les structures privées est presque symbolique par rapport à toute la population".

"Elles ne sont pas nombreuses par rapport à toute la masse. Ce qui fait que ce chiffre élevé dans le privé, et c'est partout dans le monde, se dilue facilement dans la masse", selon lui.

Sur 16 000 césariennes par an, renseigne-t-il, le privé dépassera difficilement 2000 opérations, ce qui fait que cette pratique est vraiment minime par rapport aux besoins et aux performances même réalisées dans les structures.

"C'est une réalité mais qui, au plan national, n'est pas aussi significative, alors que les stratégies concernent le plan national. En général, ces considérations s'arrêtent à Dakar, alors que c'est l'ensemble du pays qui est concerné par cette problématique", a-t-il dit.

En 2013, l'analyse qui avait été faite et qui avait pris en compte le privé montrait un taux de césarienne de 20 à 30 % dans les structures privées, comparable aux taux dans les hôpitaux des pays du Nord.

"Ce n'est pas un taux qui est excessif. C'est une impression qu'on a du fait qu'on est dans la capitale", selon les praticiens qui estiment que "ce sont des interventions totalement justifiées".