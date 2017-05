Sénégal: GCO investit environ 481 milliards de francs CFA dans la mine de zircon de Diogo

Daniel Mariani tient à préciser que "ce produit n'est pas du diamant". "A titre de comparaison, un kilo de diamant coûte actuellement environ 200 millions de dollars US", tandis qu'"un kilo d'ilménite coûte actuellement 0,14 dollars US, au moment où le kilo de zircon se négocie à 0,8 dollars US". "Hélas, il n'y a pas de comparaison possible !" s'exclame-t-il, concernant la valeur de ces minerais et métaux.

"Le zircon draine beaucoup de passion, mais il faut voir à quoi servent l'ilménite et le zircon. L'ilménite sert (... ) à faire du pigment pour la peinture, avec des traitements métallurgiques et chimiques. Le zircon, lui, est essentiellement utilisé pour faire du carrelage", a expliqué M. Marini.

"Après que la société MDL a réalisé et développé les études géologiques, on s'est rendu compte que ce n'était pas qu'un gisement de zircon, il y a aussi un gros gisement d'ilménite", a précisé Daniel Marini.

"On parle même de 10 fois plus d'ilménite que de zircon, de l'ordre de 500.000 tonnes d'ilménite pour environ 60.000 tonnes de zircon", a-t-il estimé, concernant les potentialités de la mine de Diogo.

Dakar — La société d'extraction minière Grande Côte Opérations (GCO) a investi près de 800 millions de dollars US, environ 481,1 milliards de francs CFA, dans la valorisation de la sixième mine mondiale de zircon et septième mine d'ilménite au monde située à Diogo, dans la région de Thiès (ouest), a annoncé au site Internet "Financialafrik" son administrateur-directeur général, Daniel Marini.

