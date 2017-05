Sénégal: Accouchement par césarienne - Le taux "loin d'être alarmant"

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) a entamé depuis mercredi des échanges… Plus »

"C'est bizarre que les gens pensent qu'on veut juste opérer les femmes. On ne peut pas prévoir une césarienne puisque les complications surviennent pendant le travail et il faut agir en urgence", a expliqué Dr Guirassy.

Dr Guirassy a précisé que selon l'OMS, "la pratique de la césarienne doit se situer entre 5 et 15% pour régler les vrais problèmes de santé maternelle et infantile".

"La pratique de la césarienne n'est pas abusive comme on le laisse entendre de plus en plus, il n'y a pas d'excès, l'impression est très loin de la réalité" a confié à l'APS le gynécologue en marge d'une rencontre de formation de journalistes.

