Congo-Kinshasa: Ministre des Affaires Foncières - Lumeya Dhu Maleghi livre son plan d'action !

«J'ai dirigé aussi la commission nationale de prévention routière et Coordonnateur adjoint à la CPI (cellule permanente... ) qui relève du ministère de l'Economie. Je suis né le 17 juillet 1952 (65 ans) dans le Kwilu où je suis originaire plus précisément dans la ville de Kikwit, collectivité Kipuka », a-t-il conclu.

Nous allons faire aboutir la réforme en cours et sécuriser les citoyens congolais dans la jouissance de leurs droits de propriété. La rigueur et la transparence dans la gestion des dossiers foncières», a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre "qu'aujourd'hui, les Cours et Tribunaux examinent plus de 70% des dossiers liés aux conflits fonciers". Il a promis de s'inspirer des autres pays qui ont des étendues vastes et qui ont maitrisé ces conflits.

Nous voulons les élections apaisées, il faut qu'au niveau des affaires foncières qu'il y ait l'apaisement aussi. Je compte sur la collaboration de tous les agents et cadres du ministère afin de stabiliser le taux des conflits et, ensuite, revoir à la baisse ce taux», a-t-il dit.

