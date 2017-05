Le secrétaire général s'est dit convaincu que les critères de compétence et de probité qui ont guidé la sélection des participants au départ, ajoutés à l'expérience qu'ils ont acquise sur le terrain , constitueront un gage de succès pour "l'organisation de ce référendum que nous voulons régulier, transparent et crédible".

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le secrétaire général de la commission, M. Abderrahmane Ould Hamza a indiqué que la mission dont les participants ont la charge revêt une double mssion: il s'agit d'une part de réaliser un recensement administratif à vocation électorale complémentaire et d'autre part, d'organiser la tenue d'un référendum constitutionnel dans l'ensemble des wilayas, moughataas et arrondissements du pays, ainsi que dans les circonscriptions électorales pour les Mauritaniens à l'étranger.

Les participants à l'atelier qui dure 5 jours suivront des exposés portant sur le cadre juridique du référendum, la liste électorale, la gestion des antennes régionales et locales, les matériels, documents et imprimés électoraux, les principes de base de la gestion électorale, la campagne électorale, l'observation électorale, la communication et l'éducation citoyenne, la sécurité électorale, la formation des membres des bureaux de vote et le vote des Mauritaniens établis à l'étranger.

La commission électorale nationale indépendante (CENI) a organsé, mercredi à Nouakchott, un atelier de formation au profit des présidents et membres de ses antennes régionales et locales qui superviseront l'organisation du référendum prévu le 15 juillet prochain.

