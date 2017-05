Ile Maurice: Disparu en mer, la Fourche, endroit tristement célèbre

En arrivant en face d'un kovil, il faut emprunter un sentier sur la gauche, au milieu des champs de cannes. Au bout de deux cents mètres, un petit chemin boueux qui mène directement sur la falaise qui surplombe la Fourche. À cet endroit, la mer est non seulement d'un bleu roi mais regorge également de poissons et, dit-on, de requins.

Les unités de la National Coast Guard (NCG) sont à pied d'oeuvre depuis plus de deux jours, ratissant les coins et recoins de la Fourche, afin de retrouver le disparu. Cet endroit a de quoi donner froid dans le dos. Pour y accéder, il faut, dans un premier temps, prendre la direction de l'usine sucrière de Médine.

Depuis dimanche, la famille Ramkissoon est dans la détresse la plus totale. Pour cause, l'un des leurs, Jagessur Ramkissoon, a disparu en mer alors qu'il était parti pêcher avec un ami.

