Maroc: La réforme de l'administration au menu du Conseil de gouvernement

Lors d'un point de presse, Mohamed Ben Abdelkader souligne la nécessité de réviser le statut de la Fonction publique

Un Conseil de gouvernement se tiendra aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

Outre l'examen d'un projet de décret relatif à la commission des pétitions, le protocole du Traité instituant la Communauté économique africaine (CEA), le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les nominations à de hautes fonctions, le conseil suivra un exposé du ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique sur le programme d'action pour la réforme de l'administration et les mécanismes de sa mise en œuvre, indique le département du chef du gouvernement dans un communiqué.

Il convient de noter, à ce propos, que le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique a tenu, mardi à Rabat, un point de presse au cours duquel il a présenté un ensemble de mesures d'urgence à mettre en œuvre durant les trois prochains mois, dans le but de promouvoir les valeurs de probité, d'œuvrer pour la réforme de l'administration, d'améliorer les services publics en les rapprochant du citoyen et de consolider les valeurs de gouvernance.

Ces mesures concernent, notamment, l'élaboration du projet de loi relatif au droit d'accès à l'information, l'adoption de la charte de la déconcentration administrative et l'amélioration de l'accueil des usagers.

Elles comprennent également la mise en place d'un système de gestion et de traitement des réclamations des citoyens, la mise en place d'un cadre réglementaire pour la simplification des procédures administratives et leur numérisation, l'institutionnalisation de la Commission nationale de lutte contre la corruption et la mise en place d'un système national centralisé et unifié de recrutement dans la Fonction publique.

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader, a souligné, dans ce cadre, que le décret sur l'emploi contractuel est "stratégique et irréversible".

Il a également expliqué que ce décret vise, essentiellement, à améliorer le rendement de l'administration publique et optimiser ses méthodes de gestion interne.

Il a fait savoir que le ministère est en train d'élaborer trois textes conjoints avec d'autres départements, concernant, notamment, un projet décision du chef du gouvernement déterminant les salaires forfaitaires des contractuels et leurs indemnités, et un autre portant sur la définition de deux types de contrats, à savoir le contrat des experts et le contrat des agents.

La troisième décision, qui sera quant à elle émise par le ministère, définit les conditions de contractualisation et des concours, a-t-il affirmé, soulignant qu'après la publication de ces décisions, le décret sur l'emploi contractuel entrera en vigueur.

Mohamed Ben Abdelkader a également mis en avant l'importance de la valorisation du capital humain, qui constitue un pilier de la réforme de l'administration, soulignant la nécessité de réviser le statut de la Fonction publique qui remonte à 1958 et de l'harmoniser avec les nouveaux concepts, tels que la formation professionnelle et la gestion prévisionnelle des compétences.

A l'occasion de cette rencontre, le ministre délégué a donné le coup d'envoi du projet du numéro vert (3737) dont l'objectif est de permettre la simplification des procédures administratives. Il a également procédé, dans ce cadre, à la signature de la charte de ce projet qui regroupe un ensemble de pratiques quotidiennes à respecter par les fonctionnaires et l'administration.