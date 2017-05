En tout état de cause, si les Congolais, contre tout bon sens, ne parviennent pas à trouver un compromis pour accorder le repos de l'âme au vieil opposant, l'on pourrait se demander s'il ne faudrait pas recourir aux vieilles pratiques ancestrales, c'est-à-dire l'interrogatoire du mort. Sans nul doute que le vieux sait plus que quiconque quel bout de terre en RDC peut lui servir de dernière demeure.

Il s'agit entre autres, de l'attachement à la mère-patrie dont l'indépendance et l'unité semblaient être la prunelle de ses yeux, de l'attachement aux valeurs démocratiques et du rejet de toutes les formes de dictatures qu'il a combattues en s'opposant aux différents régimes qui se sont succédé au Congo, de Mobutu Sésé Seko à Joseph Kabila en passant par Laurent Désiré Kabila.

Son histoire personnelle se confond à celle de la république démocratique du Congo et il a incarné des valeurs politiques aux sources desquelles, toute la classe politique congolaise et au-delà, toute l'élite politique africaine, devraient s'abreuver.

En Afrique, le mort est sacré et c'est franchement choquant de voir la dépouille mortelle de Tshisekedi ainsi exposée pendant plusieurs mois. Cette guerre des tranchées à laquelle se livrent les Congolais, est d'autant plus regrettable que la mort en Afrique est sacrée.

Cela dit, si l'on comprend les enjeux politiques liés à ce retour plusieurs fois reporté du cadavre du vieil opposant, le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir frise l'indécence et montre la face hideuse de la politique.

Mais en toile de fond, il faut voir toujours la polémique comme un désaccord entre un parti qui entend enterrer son leader au siège de l'UDPS et le pouvoir qui entend faire respecter la législation en vigueur et qui interdit les inhumations dans les lieux privés.

