Ile Maurice: Blanchiment d'argent allégué - Deux frères Aulum interpellés par l'ICAC

Aslam Aulum a retenu les services de Me Shameer Hussenbocus. Son frère est, lui, assisté de Me Naushaad Malleck.

Deux heures plus tard, une autre descente musclée, cette fois dans un complexe résidentiel à Cap-Malheureux. Là, c'est Amir Aulum, qui en serait le propriétaire, qui a été interpellé et conduit au quartier général (QG) de l'ICAC à Moka.

Amir Aulum travaille dans le secteur portuaire tandis que son frère Aslam Aulum a été libéré de la prison après avoir purgé une peine de 15 ans pour trafic de drogue. Cet habitant de Plaine-Verte exerçait comme poissonnier avant son arrestation. Et il y a moins d'un an, il s'est marié après avoir retrouvé la liberté.

De par leur mode de vie et leurs biens, ces deux frères sont soupçonnés de blanchiment d'argent. Et une opération des éléments de l'Independent Commission against Corruption (ICAC) avec le concours de plusieurs unités de la police, à l'aube, dans la région de Plaine-Verte puis sur le littoral nord, à Cap-Malheureux, a abouti à leur interpellation hier.

